الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 111 ألف طن قمح إلى مواقع التخزين في الشرقية

حصاد القمح
حصاد القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

ومن جانبها، أوضحت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١١٠٨٢٤ طن و٣٨٧ كيلو قمح، إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إلى ضرورة إلتزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد ٢٠٢٤ وبحد أقصى ٤٨ ساعة من تاريخ الاستلام.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ  ١١٩٩٣٣فدان حتى الآن، علمًا بأن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان.

ولفت إلى ضرورة التزام  المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن  الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وتعتبر الشرقية في صدارة محافظات مصر التي تنتج القمح وتزرعه، وتحتل المحافظة المركز الأول فى زراعة وإنتاج القمح سنويا على مستوى محافظات مصر.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه قد تمت زيادة زراعة القمح بالمحافظة هذا العام بمقدار 14 ألف فدان عن العام الماضى، مؤكدا أنه قد تمت زراعة 394 ألف فدان و149 بمحصول القمح هذا العام.

وأضاف أنه قد تم تشكيل لجان المرور الدوري والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول بجميع مراكز المحافظة للحصول على أفضل إنتاجية.

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