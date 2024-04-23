بتكلفة 6 ملايين و700 ألف جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد رصف وتطوير شوارع ههيا

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة تفقدية بشوارع مدينه ههيا؛ لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو البيئي وصحي للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارعي مصطفى كامل والمحكمة وتفريعاتهما، وذلك بعد الانتهاء من رصفهما ورفع كفاءتهما بطول 1850 متر وبتكلفة 2 مليون و900 ألف جنية تماشيًا مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطي متسارعة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارعها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحرص محافظ الشرقية على تفقد شارع البنك الأهلي القديم بدءًا من مزلقان المستشفى وصولًا لشارع مصطفى كامل، وكذلك شارع عمر بن الخطاب وخلف صيدناوي، وذلك بعد تم الانتهاء من تطويرهم بتركيب بلاط الإنترلوك على مساحة مسطحة 11 ألف م3 وبتكلفة 3 مليون و800 ألف جنيه لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لهم وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيهم.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ههيا باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة حفاظًا على أرواح المواطنين وكذلك نقل الأسواق العشوائية والتي تتسبب في تعطيل الحركة المرورية إلى أماكن أخرى بديلة يراعى فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

رافق المحافظ في الجولة المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والسيد صبحي رئيس مركز ومدينة ههيا.

وقرر المحافظ إحالة مدير الوحدة الصحية بالشيخ منصور التابعة للإدارة الصحية في ههيا والعاملين بها للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم وغلق الوحدة أمام المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للوحدة لمتابعة سير انتظام العمل بها، ليفاجأ المحافظ بأن الوحدة مغلقة ولم تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين من أهالي القرية ليقرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.