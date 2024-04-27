السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الحقوقيات المصريات" تختتم برنامجها التدريبي للمرأة في أمانات الأحزاب بالشرقية

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبى

اختتمت جمعية الحقوقيات المصريات، اليوم، البرنامج التدريبي لإعداد القيادات النسائية بأمانة المرأة داخل الأحزاب السياسية بمحافظة الشرقية.

وصرحت رابحة فتحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، بأن البرنامج التدريبي جاء في إطار أعداد النساء لقيادة انتخابات حزبية بهدف تطويرهم ودعمهم وزيادة أدوارهم في الأحزاب والمجتمع السياسي، ودعم قضاياهم من خلال البرنامج التدريبي المعد لهم.

مشاركة بين المؤسسات

أضحت أن ورشة العمل تأتي في إطار الشراكة بين مؤسسة دياكونيا السويدية وجمعية الحقوقيات المصريات، لرفع وعي النساء داخل الأحزاب السياسية بأهمية ادوارهم وترشحهم للانتخابات الحزبية.

أكدت فتحي أن المرأة في الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة في المجتمع نظرا لأنها عصب العملية السياسية في الكيانات الحزبية لأدوارها المتنوعة والمتعددة من ناحية، وإيمان القيادة السياسية بقدراتها من ناحية أخرى حيث تعد مشاركتها السياسية جزءً رئيسًا من تمكينها بالجمهورية الجديدة

وأشارت رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات إلى أن الورشة تتضمن التدريب على عدد من المفاهيم الرئيسية منها مفاهيم متعلقة بالمشاركة السياسية وحقوق المرأة واتفاقيات حقوق المرأة الدولية واتفاقية السيداو بين الدعم والتحديات وما دور الأحزاب السياسية في المجتمع والفجوة النوعية ومعوقات مشاركة المرأة في المشاركة السياسية، ويتم ختام البرنامج التدريبي بورشة عمل عن دور الشابات في دعم مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية وعمل نموذج محاكاة صغير عن الانتخابات الحزبية وكيفية دعم المرأة.

ونوهت بأن جدول أعمال البرنامج التدريبي يتضمن مفهوم القيادة للمرأة والإدارة وما المهارات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها القائد والفرق بين القيادة والتمكين وتمكين المرأة بين وجهة نظر الشريعة وتغيير الثقافة واستراتيجية تمكين المرأة 2023.

وأعلنت رابحة عن أن هناك عدد من النتائج المتوقعة فى نهاية وبعد ورشة العمل، وهي فهم المشاركات للأحزاب السياسية وانواعها وأهمية اتفاقية السيداو وكيفية دعم المرأة في الانتخابات الحزبية.

جمعية الحقوقيات المصريات المرأة فى الاحزاب السياسية برنامج تدريبي كيانات حزبية محافظة الشرقية

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