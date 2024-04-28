الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 2 طن و250 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء في بلبيس

المضبوطات
المضبوطات

شنت إدارة تموين بلبيس حملة بقيادة المهندس محمود درويش مدير الإدارة والمفتشين بالإدارة للمرور على قريه حفنا - بلبيس شرقية بناء على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أسفرت عن ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم ٨٧.٥٪ والمخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم، داخل مخزن بجوار المقابر وبالتفتيش تم ضبط ٤٥ شيكارة دقيق زنة الشيكارة ٥٠ كجم بإجمالي كمية 2 طن و250 كيلو دقيق وتم مصادرة المضبوطات وتسليمها بمستودع شركة مطاحن شرق الدلتا لحين تصرف النيابه بها.

وفي سياق متصل، صادرت مديرية التموين بالشرقية، 27 طنًا و710 كيلو جرامات، سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء في حملات تفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية بمدينة الإبراهيمية.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين الشرقية، أنه تم تشكيل حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة، وبالاشتراك مع رئيس قطاع تموين وسط الشرقية ورئيس الرقابة التموينية بالإبراهيمية.


وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 207 لسنة جنح أ د ط 2021، ضد "م. ع.م" لإدارته مخزن للمواد الغذائية والتموينية بدون ترخيص بالإبراهيمية، وتم التحفظ على 23 طن زيت تمويني، وطن و830 كيلو جرام مكرونه، وطن و380 كيلو جرام أرز، 500 كيلوجرام سكر، و642 كرتونة منظفات".

وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية المختلفة مستمرة، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

دقيق مدعم مباحث التموين ضبط مخالفات تموين الشرقية حماية المستهلك

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