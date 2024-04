نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد تجهيزات القافلة التنموية الشاملة بمشتول السوق

تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، تجهيزات القافلة الطبية البيطرية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غد السبت، إلى قرية نبتيت مركز مشتول السوق بالشرقية.

وذلك تحت رعاية لدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أبرز التخصصات التي تضمنتها القافلة

وكذلك يشارك فريق من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة في التوعية، حول أخطار الإدمان وطرق المواجهة والعلاج، كما تشتمل القافلة أيضًا على تخصصات طبية هى ( الباطنة والمتوطنة والقلب والصدر والعظام والروماتيزم والأطفال والرمد والجلدية والأنف والأذن )

وفى سياق متصل، عقدت جامعة الزقازيق، مؤتمرًا لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة بعنوان A-Z guide towards innovative projects from idea to reality from a to z.

بدأ المؤتمر، بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفي كلمتها، قالت الدكتورة سها عصمت خورشيد، مدير وحدة المشروعات بكلية طب جامعة الزقازيق، وأستاذ الأمراض المتوطنة، أن وحدة إدارة المشروعات والابتكار تهدف إلى الوصول لمستوى متميز للمشروعات البحثية التطبيقية للارتقاء بالمستوى البحثي والعلمي بما يحقق مركزًا عالميًا للكلية والجامعة.

اتخاذ الابتكار والمعرفة والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية

وتابعت، لكي يتم تحقيق التطوير المرجو لرؤية مصر 2030 وهى أجندة وطنية تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات ،ومن ضمن أهدافها أن يتخذ الابتكار والمعرفة والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية وذلك من خلال الاستثمار فى البشر والتحفيز على الابتكار وربطه بالتعليم والتنمية.

وأوضحت أنه جاري العمل على تنمية مستوى الخريج من خلال عمل مجموعات للطلاب لتنمية قدراتهم الإبداعية والابتكارية لتلبية احتياجات سوق العمل وتطويره داخليًا وخارجيًا.