لتنمية الريف.. قافلة بيطرية مجانية بقرية دهمشا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار، قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل وزارة الزراعة، مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية دهمشا التابعة لمركز ومدينة مشتول السوق، ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري “حياة كريمة”، تم من خلالها تقديم كل الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أن القافلة قامت بفحص وعلاج ١٤٠ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و٧٠ رأسا لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية، و١٥٠ رأسا لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش ٥٠٠ رأسا لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٤٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج أمراض الدواجن لـ١٢٠٠ طائر، وترقيم وتسجيل ٣٠ حيوانا، بالمجان.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.