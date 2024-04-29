الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فحص 126 مريضًا فى قافلة طبية استهدفت 12 قرية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، جمعية "الأورمان" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 126 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقرى: طهرة حميد، غزالة الخيس، الشوبك، النخاس، الحلبي، وأم الزين، بمركز الزقازيق.

كما شملت الحملة قرى: حي مبارك، وناطورة بمركز كفرصقر، وقرى أبومتنا، الهوابر، بهنيا، وأبومرة بمركز ديرب نجم، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق، وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وأعلن عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، عن أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية، وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مُصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

إجراء الفحوصات والأشعة مجانًا

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفَّذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

جمعية الأورمان مديرية التضامن الإجتماعي قافلة طبية محافظة اشرقية ١٢ قرية

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