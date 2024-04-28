الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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غدًا.. جامعة الزقازيق تنظم المؤتمر الطلابى الأول بكلية التربية النوعية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

تنظم جامعة الزقازيق، غدًا الإثنين، "المؤتمر الطلابي الأول" بكلية التربية النوعية، بعنوان "إبداعات نوعية". 

يحاضر في المؤتمر خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، وعاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهاني حلمي، عميد كلية التربية النوعية، وإيهاب عاطف، وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، ونجلاء سعيد منسق المؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات العلمية بين الطلاب والخريجين، والتعرف على دور الأنشطة الطلابية في تنمية شخصيات الطلاب في مؤسسات التعليم العالي، وتنمية الابداع والابتكار وتشجيع المواهب من خلال الأنشطة الطلابية ودعم الطلاب والخريجين. 

كما يهدف المؤتمر إلى دعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والتركيز على ما جاء ضمن أهدافها أن تتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية، بالإضافة إلى دعم وتنظيم وتحقيق المبادرات الطلابية في المجالات العلمية البحثية ونشر الإنتاج البحثي والإبداعي لهم، وتسليط الضوء على الجديد في مجالات التوعية. 

وتأتي رؤية المؤتمر لتحقيق الزيادة والتميز في التوظيف الأمثل للمؤتمرات العلمية والأنشطة الطلابية وإحداث نقلة واضحة في تجويد مخرجات القسم والكلية والارتقاء بشخصية الطالب علميًا وأكاديميًا ومجتمعيًا للمشاركة في بناء مجتمع المعرفة للجمهورية المصرية الجديدة وبناء أجيال متزنة من جميع النواحي الفكرية والعلمية والقيادية والابتكارية في ظل رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن يصاحب المؤتمر، المعرض الطلابي لأقسام الكلية بعنوان "كليتنا أجمل بإبداعاتنا".

فى سياق متصل، تابعت الدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، تجهيزات القافلة الطبية البيطرية التنموية الشاملة، والتى تتوجه صباح غد السبت، إلى قرية نبتيت مركز مشتول السوق بالشرقية.

جاء ذلك تحت رعاية د. خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

لمؤتمر الطلابي الأول كلية التربية النوعية إبداعات نوعية رئيس الجامعة عميد كلية التربية النوعية

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