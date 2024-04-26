صوامع وشون الشرقية تستقبل 161396 طن قمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن القيادة السياسية تولي ملف الزراعة اهتمامًا كبيرًا وخاصة محصول القمح، من خلال تقديم العديد من التسهيلات والامتيازات للمزارعين سواء في مراحل الزراعة المختلفة والحصاد والتوريد للصوامع والشون المخصصة لذلك.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة وأيضا التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية، لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصول استراتيجي هام.

إجمالي ما تم توريده من القمح

ومن جانبها، أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إلى أن ما تم توريده اليوم من القمح بلغ 161369 طنا و268 كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على القمح المخزن وسلامته من التلف، وذلك بإتباع أساليب التخزين السليمة وتوفير مواد التبخير اللازمة كذلك عند تعرض القمح المخزنة لأي عجز أو تسريب أو انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المسلم بها القمح المحلي.

تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة القمح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وتعتبر محافظة الشرقية، فى صدارة محافظات مصر التي تنتج القمح وتزرعه، وتحتل المحافظة المركز الأول فى زراعة وإنتاج القمح سنويا على مستوى محافظات مصر.