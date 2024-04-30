الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

توريد 285068 طن و158 كيلو من محصول القمح في الشرقية

محصول القمح
محصول القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

من جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٨٥٠٦٨ طن و١٥٨ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة التزام الجهات المسوقة بالتأمين على كميات الأقماح المحلية والتي يتم تسويقها ضد جميع الأخطار (السرقة - خيانة الأمانة - التلف - أي مخاطر أخرى يتعرض لها القمح) وذلك من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

في سياق متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 192,580 فدان حتى الآن، علماً أن مساحة القمح المزروعة هذا العام بلغت 394,146 فدان. 

ولفت إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعًا لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التسهيلات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وتعتبر محافظة الشرقية في صدارة محافظات مصر التي تنتج القمح وتزرعه، حيث تحتل المحافظة المركز الأول في زراعة وإنتاج القمح سنويًا.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه تم زيادة زراعة القمح بالمحافظة هذا العام بمقدار 14 ألف فدان عن العام الماضي، مؤكدًا أنه تمت زراعة 394,149 فدان بمحصول القمح هذا العام.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان المرور الدوري والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول في جميع مراكز المحافظة للحصول على أفضل إنتاجية.

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