في يومها الثاني.. انتظام لجان امتحانات النقل الثانوي بمعاهد الشرقية

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الاثنين لجان شرق الزقازيق التعليمية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.

خلال الزيارة وجه رئيس المنطقة بتوفير الجو الملائم للطلاب، وتهيئة كل سبل الراحة لأداء الامتحانات في مناخ مناسب، مشددًا على فرض الانضباط بداخل اللجان، مشيرًا إلى تفعيل غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات؛ للتواصل والرد علي أي استفسارات على الفور طوال اليوم.

هذا ولم تسجل غرف المتابعات الفرعية أي شكوي بخصوص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة أو خروجها عن المناهج المقررة.

وفى سياق متصل، أعلنت المنطقة الأزهرية بالشرقية، برئاسة الدكتور محمد السروى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الإثنين، عن انتظام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتى من المقرر استمرارها ليوم السابع من شهر يوليو المقبل.

وتفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم، للدور الأول للعام الدراسي 2021 - 2022، والمنعقدة بلجنة السادات الثانوية بنين المنعقدة بمعهد الصفوة النموذجي الإبتدائي بنين والتي تضم 21 لجنة إمتحانيه فرعية تستوعب 264 طالب بالقسم العلمي يؤدون الإمتحانات في مادتي الجبر والهندسة الفراغية.

واطمأن محافظ الشرقية على انتظام سير الامتحانات والإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات، وتأكد المحافظ من تهيئه المناخ المناسب للطلاب لآداء الإمتحانات في سهولة ويسر.

رافق محافظ الشرقية فى زيارته الدكتور إبراهيم صديق، المشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها، وكذلك الوكيل الثقافي للمنطقة.

وتابع محافظ الشرقية اللجان الامتحانية واستفسر من الطلاب على مستوى الإمتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الإمتحان، متمنيًا لهم التفوق والنجاح.