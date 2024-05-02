الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات مفاجئة على المخابز السياحية بالعاشر من رمضان بالشرقية

حملات على المخابز
حملات على المخابز السياحية

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة برئاسة المهندس مصطفى عبدالقادر على المخابز البلدية وتم المرور على عدد من المخابز وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين.

وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 أبرز المخالفات المضبوطة

وتم تحرير محاضر ضد أصحاب المخابز المخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وتحرير محضر رقم 2236 جنح قسم ثان ضد صاحب مخبز سياحي لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر رقم 2237 جنح قسم ثان ضد صاحب مخبز سياحي لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر رقم 2238 جنح قسم ثان ضد صاحب مخبز إفرنجى لعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط 65 برميل مخلل مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص

فى سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا التل اﻷحمر، عن ضبط 65 برميل مخلل مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجراما، بإجمالي كمية مقدارها 11 طنا و50 كيلوجراما، وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.

وشنت إدارة تموين فاقوس، حملة بالاشتراك مع مجلس المدينة  والصحة والطب البيطرى لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تحت إشراف محمد فوزى خليل مدير إدارة التموين.

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