الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إنزال أصبعيات سمك في بحر أبوالأخضر بالشرقية.. وصيادون: "البحر مليان"

سمك البلطى
سمك البلطى

بفرحة وسعادة غامرة، شهد صيادو مدينة الزقازيق إنزال 500 ألف من إصبعيات سمك البلطي والمبروك ببحرأبوالأخضر بمدينة الزقازيق قائلين " الخير كتير والبحرعمران بالسمك طول السنة".

من جانبه، أعلن د.ممدوح غراب محافظ الشرقية عن إنزال مليون أُصبعية أسماك ما بين (٥٠٠ ألف أصبعيات سمك بلطي نيلى و٥٠٠ ألف أصبعيات سمك مبروك ) تم إستزراعها، بالتعاون مع جهازحماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك التابعة لرئاسة مجلس الوزراء فى منطقتى بحر فاقوس وبحر أبو الأخضر بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي نحو العمل على تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق مراكز المحافظة وذلك لتوفير الأسماك بكميات كبيرة لدعم مهنة الصيد وتوفير فرص عمل للصيادين  وخلق فرص عمل جديدة من الصناعات التكميلية القائمة على مهنة الصيد.

وأوضح أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية الثروة السمكية بما في ذلك التنسيق مع جهازحماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك  والمفرخات( مفرخ صان الحجر - مفرخ العباسة ) للإستزراع المستمر طوال العام  للأسماك في المسطحات المائية التي تمتلكها المحافظة ( بحر مويس - بحر فاقوس - بحر أبو الأخضر) بأطوال تصل إلى ٣٥٠ ألف كم.

في السياق، أشار المهندس محمد النساج، الخبير الوطني للإستزراع السمكي بالشرقية إلى أنه تم استلام وإنزال الدفعة الأولى من أسماك البلطي والمبروك بعدد (٥٠٠ ألف) أصبعية في بحر فاقوس وتم الإنزال للجزء الثانى لعدد (٥٠٠ ألف) أصبعية ببحر أبو الأخضر من إنتاج مفرخ صان الحجر السمكي - أحد المفرخات السمكية التابعة للجهاز بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن الشرقية أول محافظة مدرجة في خطة تنمية المصايد الطبيعية لعام ٢٠٢٤م،و أن خطة التنمية في الوجه البحري مستمرة حتى شهر يونيو المقبل.

من جانبها، أوضحت هبه عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية بديوان عام محافظة الشرقية إلى استمرار المحافظة  في تفعيل الخطة الموضوعة منها بالتعاون مع جهاز تنمية البحيرات لتنمية الثروة السمكية والارتقاء بالمصايد الطبيعية وزيادة المخزون السمكي وتوفير فرص عمل للصيادين، مشيرة إلى أن الأصبعيات من الأسماك التي تم إنزالها في بحريي فاقوس وأبوالأخضر من أسماك المبروك والبلطي تتميز بالجودة والإنتاجية العالية فيما يتميز سمك مبروك الحشائش بقدرته علي المعالجة البيولوجية للمياه لكونه يتغذي علي الحشائش.

حضر عملية الإنزال المهندس محمد النساج الخبير الوطني للإستزراع السمكي بالمحافظة والأستاذة هبة عبد التواب مدير إدارة الثروة السمكية بديوان عام المحافظة والمهندس متولي المريشي مدير مفرخ صان الحجر السمكي، والمهندس محمد عسكر مدير مكتب مصايد الزقازيق، والحاج عبد الفتاح عبد النبي شيخ الصيادين بالمحافظة، وعدد من الصيادين.

مدينة الزقازيق إصبعيات سمك البلطي مصايد الأسماك فرص عمل للصيادين المسطحات المائية

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