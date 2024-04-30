الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 2 طن و500 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية

دقيق بلدي
دقيق بلدي

تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصه، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية وقطاع وسط الشرقية بمشاركة ابوطالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات بتوجيه ضربة متلاحقة لتجار السوق السوداء في مجال الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم الذي يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينيه.

 وقد وردت معلومات تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي وبالتفتيش داخل المخزن الملحق بإحدى ماكينات طحن الغلال، تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 50 شيكارة باجمالي كميه قدرها 2 طن ونصف تم التحفظ عليها ومصادرتها ونقلها بواسطة سيارات الحمله، ونقلها إلى مطحن ناصر على ذمة المحضر المحرر ضد صاحب المخزن برقم 12450 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق

فى سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر عن ضبط  65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على 170 كيلوجرام، بإجمالي كمية قدرها 11 طن و50 كيلوجرام وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.

حماية المستهلك الطب البيطري تموين الشرقية الدقيق البلدي المخصص للمخابز تجار السوق السوداء

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