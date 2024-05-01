"مصر الحديثة" بالشرقية يكرم النماذج المتميزة بمناسبة عيد العمال

نظم حزب مصر الحديثة بالشرقية احتفالية تحت رعاية د.وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، واللواء أحمد فهمي الأمين العام للحزب، واللواء طارق عجيز الأمين العام للحزب بالشرقية، لتكريم عدد من النماذج المتميزة في العمل بمختلف المصالح الحكومية والخاصة، وذلك في إطار الاحتفال بعيد العمال.

وشهد الاحتفالية اللواء طارق عجيز الأمين العام للحزب بمحافظة الشرقية، ومحمود رمزي مدير عام بمديرية العمل بالشرقية، ونائبًا عن أحمد عبدالهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية وبشير حافظ أمين التنظيم، وعدد من قيادات وكوادر الحزب، وكوادر أمانات المراكز، والنماذج المكرمة.

وأعرب اللواء طارق عجيز الأمين العام لحزب مصر الحديثة بالشرقية، عن فخره وإعتزازه بما يقدمه عمال مصر الشرفاء من تضحيات وجهد في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن العامل المصري له كل الحب والتقدير فبدونه لن تتحقق التنمية، وتكريمه اليوم هو واجب على حزب مصر الحديثة بالشرقية الذي يقوم في كافة فعالياته وأنشطته الداعمة للمواطنين على سواعد المجتمع المصري بكافة فئاته وعلى رأسها العمال.

من جانبه، وجه محمود رمزي مدير عام بمديرية القوى العاملة بالشرقية، رسالة للعمال والنماذج المتميزة في العمل أكد فيها أن مصر بهم قوية وستتواصل مسيرة نجاحهم في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي، موجهًا الشكر لحزب مصر الحديثة بالشرقية على تكريمه ومساندته للطبقة العاملة وهو ما يعزز عقيدته أنه حزب فاعل على الأرض ملامس دائمًا لاحتياجات المواطنين.

تم خلال الاحتفال تكريم عدد من النماذج من مختلف المنشأت الحكومية والخاصة، وكذلك تكريم العامل المثالي عن ذوي الهمم، وتم منحهم جميعًا دروع الحزب وشهادات تقدير.

والمكرمون هم: السيد منصور (مدير إداري مستشفى الأحرار)، وعزة رفعت عبدالحميد فياض (مدير عام بالشئون الاجتماعية)، شعبان السيد غريب (مدير عام بالإدارة الصحية بديرب نجم)، ومحمد الحصافي محمد (عامل خدمات معاونة بالتربية والتعليم)، وحسام رمضان محمد (عامل عادي)، وجمال خضر محمد (حرفي ثاني بالمعاش)، والسيد محمد خليل (عامل بالتأمين الصحي)، وعادل الزفتاوي (عامل بريد)، وجمال الدين مصطفى (التربية والتعليم)، إبراهيم سلامة، وياسر سمير (الشئون الاجتماعية ).