الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يحرص متابعي كرة القدم والمحبين معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، ومع نهاية أغلب منافسات المسابقات الأوربية سواء كان الدوري أو الكأس، ولا يتبقى لعشاق كرة القدم بالعالم العربي سوى المنافسات المحلية المتبقية بالدوريات العربية.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور التالية جدولا لأبرز مباريات اليوم الإثنين 27 مايو الحالي 2024 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

تتواصل منافسات الدوري المصري بمباراتين، الأولى بين بيراميدز والجونة، والثانية بين الزمالك بطل الكونفدرالية الأفريقية والاتحاد السكندري في صدام قوي.

وتختتم منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بفعاليات الجولة الأخيرة من المسابقة التي تشهد عددًا من المباريات القوية أبرزها مواجهة النصر والاتحاد.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

بيراميدز x الجونة - 03:00 بتوقيت مصر - OnTime Sports.

الاتحاد السكندري x الزمالك - 06:00 بتوقيت مصر - OnTime Sports.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

  • ضمك x الرائد - 08:00 بتوقيت مصر - SSC HD.
  • الحزم x أبها - 08:00 بتوقيت مصر - SSC HD.
  • الوحدة x الهلال - 08:00 بتوقيت مصر - SSC HD.
  • الخليج x الرياض - 08:00 بتوقيت مصر - SSC HD.
  • التعاون x الاتفاق - 08:00 بتوقيت مصر - SSC HD.
  • الطائي x الأخدود - 08:00 بتوقيت مصر - SSC HD.
  • الشباب x الفتح - 08:00 بتوقيت مصر - SSC HD.
  • الأهلي x الفيحاء - 08:00 بتوقيت مصر - SSC HD.
  • النصر x الاتحاد - 08:00 بتوقيت مصر - SSC HD.
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