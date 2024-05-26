الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة غداً في الجولة 25 من بطولة الدوري

بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجونة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٥ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:  شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - محمود صابر - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

أسامة جلال يشارك فى مران بيراميدز بواقى الوجه

ارتدى أسامة جلال، مدافع بيراميدز، قناعًا طبيًا خلال مشاركته في تدريبات الفريق لوقايته بعد الجراحة التي أجراها مؤخرًا.

وخضع جلال لجراحة قبل عدة أيام في الوجه لإصلاح كسر في العظام، تعرض له في مواجهة فيوتشر بالدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن اللاعب سيرتدي قناع الوجه خلال التدريبات الجماعية التي يشارك فيها بشكل تدريجي لحمايته من التدخلات قبل العودة للمشاركة بشكل طبيعي في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره الجونة، عصر الإثنين المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرون بدوري نايل "نسخة 2023 /2024".

ويتربع الفريق السماوي، على قمة دوري نايل برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، بواقع 15 انتصار و5 تعادلات وهزيمة يتيمة.

ويمتلك بيراميدز، ثلاثة مباريات مؤجلة أمام سموحة والأهلي والزمالك، من الجولات الحادية عشرة والرابعة عشرة والثامنة عشرة.

الكرواتي كرونسلاف بيراميدز الجونة ضيفا على بيراميدز الجولة ٢٥ من بطولة الدوري أسامة جلال

مواد متعلقة

أسامة جلال يشارك فى مران بيراميدز بواقى الوجه

الأكثر قراءة

البترول تنفى سحب شركة إينى سفينة الحفر "سانتورينى" من موقع أكبر حقل غاز فى مصر

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

عاجل.. قبل الامتحانات.. وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة ويطلب منهم هذا الأمر

رشاش ووشوم وشخصية سيكوباتية.. طبيب نفسى يحلل سلوك سفاح التجمع

نتيجتك هنا| نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟