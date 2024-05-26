قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة غداً في الجولة 25 من بطولة الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجونة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٥ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - محمود صابر - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

أسامة جلال يشارك فى مران بيراميدز بواقى الوجه

ارتدى أسامة جلال، مدافع بيراميدز، قناعًا طبيًا خلال مشاركته في تدريبات الفريق لوقايته بعد الجراحة التي أجراها مؤخرًا.

وخضع جلال لجراحة قبل عدة أيام في الوجه لإصلاح كسر في العظام، تعرض له في مواجهة فيوتشر بالدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن اللاعب سيرتدي قناع الوجه خلال التدريبات الجماعية التي يشارك فيها بشكل تدريجي لحمايته من التدخلات قبل العودة للمشاركة بشكل طبيعي في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره الجونة، عصر الإثنين المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرون بدوري نايل "نسخة 2023 /2024".

ويتربع الفريق السماوي، على قمة دوري نايل برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، بواقع 15 انتصار و5 تعادلات وهزيمة يتيمة.

ويمتلك بيراميدز، ثلاثة مباريات مؤجلة أمام سموحة والأهلي والزمالك، من الجولات الحادية عشرة والرابعة عشرة والثامنة عشرة.