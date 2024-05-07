الثلاثاء 07 مايو 2024
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رياضة

أسامة جلال مدافع بيراميدز يخضع لعملية جراحية في الوجه.. اليوم

أسامة جلال
أسامة جلال

خضع أسامة جلال مدافع فريق نادي بيراميدز لعملية جراحية في الوجه، اليوم، بإحدى المستشفيات بعد إصابته القوية إثر التحام قوي من جانب لاعب فيوتشر في المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

وحقق بيراميدز الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة ٢١ من بطولة الدوري، ليبتعد الفريق بصدارة جدول ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى ٤١ نقطة.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن أسامة جلال تعرض لالتحام قوي من جانب لاعب فيوتشر وأن الأشعة أثبتت إصابته بكسر في عظام الوجه، وأجرى اللاعب الجراحة اليوم بإحدى مستشفيات المهندسين تحت إشراف الأستاذ الدكتور طارق البانوبي أستاذ جراحة الوجه والفك.

شدد المنيري على أن أسامة جلال سيغادر المستشفى خلال ساعات بعد الاطمئنان عليه، حيث سيغيب لمدة تصل إلى ٣ أسابيع عن الملاعب لحين التئام الكسر على أن يعود للتدريبات بقناع لحماية الوجه من الالتحامات.

من جانبه عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي تحقق على حساب فيوتشر في الدوري وحصد ثلاث نقاط غالية، مؤكدا أن المباراة كانت غاية في الصعوبة والفريق المنافس قوي، وسجل هدفا على عكس سير اللعب وتراجع للخلف ما جعل هناك صعوبات كبيرة ورغم تحقيق العديد من الفرص التي ضاعت في تلك المواجهة، لنجح الفريق في تسجيل أكثر من هدفين والخروج بنتيجة أكبر.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٢١ من بطولة الدوري.

وأضاف المدير الفني أنه اللقاء كان غاية في الصعوبة ولابد من تحية اللاعبين على الأداء والروح العالية والعودة من تأخر بهدف إلى فوز بهدفين، وعدم اليأس في أي دقيقة واللعب حتى اللحظة الأخيرة، وما يسعده أن الفريق لم يتخل عن أسلوب لعبه رغم التأخر والاستعجال في العودة بالفوز، واللعب بنفس الأسلوب الطبيعي، وسعيد وفخور بهؤلاء اللاعبين وقتالهم في كل لحظة.

وشدد المدرب على أنه كان هناك شكلا خططيا بعد خروج الشيبي للإيقاف ودفع بكريم حافظ في تلك المواجهة في مركز الظهير الأيمن، واللاعب حقق المطلوب منه وقدم مواجهة ممتازة، هو وجميع اللاعبين حتى من لم يشارك كانت الروح عالية وهي سر الانتصار.

المدرب أكد أن الفوز وصدارة الدوري لا يعني شيئا، لأن الدوري والمشوار ما يزال طويلا والتفكير فقط في اللقاء المقبل أمام المصري لأنه من المهم لعب مباراة تلو الأخرى بهدف الفوز فقط.

أسامة جلال الدكتور مصطفى المنيري بيراميدز لعملية جراحية في الوجه اليوم بإحدى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش

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