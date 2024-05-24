الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة جلال يشارك فى مران بيراميدز بواقى الوجه

أسامة جلال بواقي
أسامة جلال بواقي الوجه

ارتدى أسامة جلال، مدافع بيراميدز، قناعًا طبيًا خلال مشاركته في تدريبات الفريق لوقايته بعد الجراحة التي أجراها مؤخرًا.

وخضع جلال لجراحة قبل عدة أيام في الوجه لإصلاح كسر في العظام، تعرض له في مواجهة فيوتشر بالدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن اللاعب سيرتدي قناع الوجه خلال التدريبات الجماعية التي يشارك فيها بشكل تدريجي لحمايته من التدخلات قبل العودة للمشاركة بشكل طبيعي في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره الجونة، عصر الإثنين المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرون بدوري نايل "نسخة 2023 /2024".

ويتربع الفريق السماوي، على قمة دوري نايل برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، بواقع 15 انتصار و5 تعادلات وهزيمة يتيمة.

ويمتلك بيراميدز، ثلاثة مباريات مؤجلة أمام سموحة والأهلي والزمالك، من الجولات الحادية عشرة والرابعة عشرة والثامنة عشرة.

بيراميدز يعلن تمديد تعاقد إبراهيم عادل

استمرارا لسياسة إدارة نادي بيراميدز في الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول، أعلن النادي عن تمديد تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الشاب إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي المصري.

جاء قرار إدارة بيراميدز بتمديد تعاقد إبراهيم عادل في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي، والتي سبقها الإعلان عن تجديد عقود المدافع الدولي أسامة جلال ومحمد حمدي الظهير الأيسر، والجناح إسلام عيسى، وكذلك كريم حافظ.

 من جانبه، عبر إبراهيم عادل عن سعادته الغامرة بتمديد تعاقده مع بيراميدز والاستمرار في بيته لفترة أخرى، موضحا أنه يأمل أن يساعد زملاءه في مواصلة المسيرة وحصد البطولات.

أوضح عادل أن بيراميدز هو بيته الذي تربى في صفوفه، وفخور بالوجود في هذا النادي الكبير ولذلك كان قرار الاستمرار مع النادي خلال السنوات المقبلة.

ويعد إبراهيم عادل، نجم المنتخب الأوليمبي وفريق السماوي، هدفا رئيسيا لمسئولي القطبين الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الجارية "صيف 2024".

أسامة جلال بواقي الوجه
أسامة جلال بواقي الوجه
أسامة جلال بواقي الوجه
أسامة جلال بواقي الوجه
أسامة جلال بواقي الوجه
أسامة جلال بواقي الوجه
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