الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. بيراميدز يقطع الطريق على الأهلى والزمالك ويمدد عقد إبراهيم عادل

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

استمرارًا لسياسة إدارة نادي بيراميدز في الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول، أعلن النادي تمديد تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الشاب إبراهيم عادل قائد المنتخب الأوليمبي المصري.

جاء قرار إدارة بيراميدز بتمديد تعاقد إبراهيم عادل في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي، والتي سبقها الإعلان عن تجديد عقود المدافع الدولي أسامة جلال ومحمد حمدي الظهير الأيسر، والجناح إسلام عيسى، وكذلك كريم حافظ.

من جانبه، عبر إبراهيم عادل عن سعادته الغامرة بتمديد تعاقده مع بيراميدز والاستمرار في بيته لفترة أخرى، موضحًا أنه يأمل أن يساعد زملاءه في مواصلة المسيرة وحصد البطولات.

وأوضح "عادل" أن بيراميدز هو بيته الذي تربى في صفوفه، وفخور بالتواجد في هذا النادي الكبير ولذلك كان قرار الاستمرار مع النادي خلال السنوات المقبلة.

ويعد إبراهيم عادل هدفًا رئيسيًا للقطبين الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

إبراهيم عادل بيراميدز الاهلى الزمالك فترة الانتقالات الصيفية 2024

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