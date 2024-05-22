رسميًا.. بيراميدز يقطع الطريق على الأهلى والزمالك ويمدد عقد إبراهيم عادل

استمرارًا لسياسة إدارة نادي بيراميدز في الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول، أعلن النادي تمديد تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الشاب إبراهيم عادل قائد المنتخب الأوليمبي المصري.

جاء قرار إدارة بيراميدز بتمديد تعاقد إبراهيم عادل في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي، والتي سبقها الإعلان عن تجديد عقود المدافع الدولي أسامة جلال ومحمد حمدي الظهير الأيسر، والجناح إسلام عيسى، وكذلك كريم حافظ.

من جانبه، عبر إبراهيم عادل عن سعادته الغامرة بتمديد تعاقده مع بيراميدز والاستمرار في بيته لفترة أخرى، موضحًا أنه يأمل أن يساعد زملاءه في مواصلة المسيرة وحصد البطولات.

وأوضح "عادل" أن بيراميدز هو بيته الذي تربى في صفوفه، وفخور بالتواجد في هذا النادي الكبير ولذلك كان قرار الاستمرار مع النادي خلال السنوات المقبلة.

ويعد إبراهيم عادل هدفًا رئيسيًا للقطبين الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات المقبلة.