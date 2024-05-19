تفوق سماوى.. تاريخ مواجهات بيراميدز والإسماعيلي فى الدورى قبل موقعة اليوم

تحمل مباراة اليوم بين الإسماعيلي وبيراميدز باستاد الإسماعيلية في افتتاح الأسبوع الرابع والعشرين في مسابقة دوري نايل الرقم 16 في تاريخ المواجهات بين الفريقين في الدوري.

وشهدت المواجهات السابقة تفوقا لفريق بيراميدز الذي حقق الفوز 8 انتصارات مقابل أربعة للدراويش وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل وسجل بيراميدز 25 هدفا والإسماعيلي 20 هدفا ويعتبر التونسي فخر الدين بن يوسف اللاعب الوحيد الذي جعل أهداف للفريقين في المواجهات المباشرة بينهما.

وكان أكبر فوز للإسماعيلي بنتيجة 5-1 يوم 17 مايو 2015 وأكبر فوز لبيراميدز برباعية نظيفة يوم 24 يوليو 2022.

بيراميدز يحقق 5 انتصارات متتالية

وحقق الإسماعيلي الفوز في أول ثلاث مباريات جمعت الفريقين عندما كان بيراميدز باسمه القديم " الأسيوطي " وانتهت المباراة الرابعة بالتعادل وبعد تحول الأسيوطي إلى بيراميدز حقق الإسماعيلي فوزه الأخير يوم 19 أكتوبر 2018 ثم حقق بيراميدز ثلاثة انتصارات متتالية أعقبها التعادل مرتين متتاليتين ثم حقق بيراميدز الفوز في آخر خمس مباريات بين الفريقين.

رمضان صبحي كبير الهدافين

تصدر رمضان صبحي لاعب بيراميدز قائمة الهدافين في مباريات الإسماعيلي وبيراميدز برصيد أربعة أهداف وضمت قائمة هدافي بيراميدز أيضا الإيفواري تيدي أدامز والبيروفي كريستيان بينافينتي ومحمد فاروق وعبدالله السعيد وإسلام عيسى ولكل منهم هدفين ومحمد رزق والسوري عمر خربين وطارق طه ونبيل عماد دونجا وعلي جبر وأحمد سامي ومحمود صابر والمغربي وليد الكرتي والتونسي فخر الدين بن يوسف والجنوب إفريقي فخري لاكاي.

وفي المقابل تصدر النيجيري إيمانويل بناهيني قائمة هدافي الإسماعيلي في مبارياته مع بيراميدز برصيد ثلاثة أهداف يليه حسني عبد ربه وشكري نجيب والكولومبي دييجو كالديرون ومحمود متولي والتوجولي ياو أنور ولكل منهم هدفين والغاني جون أنطوي وعمرو السولية والتونسي لسعد الجزيري ومحمد مخلوف ومحمد عادل وفخر الدين بن يوسف ومحمود الشبراوي.