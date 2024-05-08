الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يستأنف تدريباته عقب انتهاء الراحة استعدادًا للمصرى

بيراميدز
بيراميدز

استأنف فريق نادي بيراميدز، تدريباته مساء اليوم، بملعبه بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة النادي المصري على استاد برج العرب بالإسكندرية وهي المباراة المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري.

وحرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين حيث أدت التشكيلة تدريبات استشفائية بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في اللقاء الماضي، بينما أدت باقي المجموعة تدريبات بدنية قوية لتجهيز الجميع للمرحلة المقبلة التي يخوض فيها الفريق ٤ مباريات أمام المصري وسيراميكا والإسماعيلي والجونة.

وشارك محمود زلاكة في جزء من التدريبات الجماعية قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي لتجهيزه بعد الإصابة، فيما واصل علي جبر برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي.

ويستعيد بيراميدز في لقاء المصري جهود الثنائي محمد الشيبي ورمضان صبحي بعد انتهاء الإيقاف، فيما يغيب البوركيني بلاتي توريه لحصوله على الإنذار الثالث أمام فيوتشر.

ويأمل فريق بيراميدز في الحفاظ على تصدره لجدول الدورى على أمل المشاركة في البطولة الافريقية الموسم المقبل.

بيراميدز يفقد بلاتي توريه في مواجهة المصري ويستعيد رمضان والشيبي

يفقد فريق نادي بيراميدز جهود لاعب الوسط البوركيني الدولي بلاتي توريه في مواجهة المصري في الدوري الممتاز.

وحصل بلاتي توريه على بطاقة صفراء في اللقاء الأخير أمام فيوتشر وهو الثالث للاعب يغيب بسببه عن اللقاء المقبل.

وفي المقابل، يعود الثنائي رمضان صبحي والمغربي محمد الشيبي لدعم صفوف الفريق بعد انتهاء إيقافهما في لقاء فيوتشر الأخير.

فيوتشر لمواجهة النادي المصري بيراميدز المصرى استاد برج العرب بالإسكندرية

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