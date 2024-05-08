الكورة للجماهير.. عودة المشجعين لملء مدرجات ملاعب كرة القدم بالسعة القصوى

رحبت أندية كرة القدم والجماهير بقرار عودة الروح للمدرجات بكامل طاقتها فى الدورين قبل النهائى والنهائى بالبطولات الإفريقية، وزيادة أعداد الجماهير فى الأدوار التمهيدية، إضافة إلى زيادة أعداد حضور الجماهير لـ٣٠ ألف مشجع فى المباريات التى تُقام على استادى القاهرة وبرج العرب فى البطولات المحلية، وفتح باقى الملاعب أمام الجمهور بالسعة الكاملة.

واستقبلت الجماهير القرار بترحاب شديد، فى ظل رغبة الآلاف فى حضور مباريات فرقهم، حيث كان يقف العدد المحدد للحضور الجماهيرى حائلًا أمام رغبتهم فى الوصول للمدرجات.

واتفقت وزارة الشباب والرياضة مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة على وضع الضوابط الخاصة بالتوعية الجماهيرية لحضور المباريات وضبط السلوك الجماهيرى وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، فيما يخص المنظومة الجماهيرية ووفقًا للقوانين ولوائح العمل المنظمة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية.

من جهته، أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن قرار عودة الجماهير إلى المدرجات بسعة كاملة جاء بعد التزامهم الكبير أثناء التشجيع فى المباريات خلال الفترة الماضية.

وقال: «نظمنا منذ ٢٠١٩ حضور الجمهور المباريات خلال تطوير الاستادات، واستعنا بشركة مدنية للأمن هى الشركة الإفريقية، وشركة منظمة مثل تذكرتى، ونظام بطاقة تعريف المشجع، حيث وضعنا فى قانون الرياضة الجديد بعض العقوبات على المتجاوزين تصل إلى الغرامة والحبس».

وتابع: «تتأثر الأندية من غياب الجمهور على الصعيد الاقتصادى وعلى المستوى الفنى أيضًا، وهناك لائحة من رابطة الأندية المحترفة المتخصصة لإدارة بطولة الدورى الممتاز، وسوف تطبق على الأندية عقب الاتفاق عليها فى بداية الموسم».

من جهته، أكد هشام نصر، نائب رئيس نادى الزمالك، أن قرار عودة الجماهير للمدرجات قرار محترم وأسعد الجميع، خاصة نادى الزمالك الذى يتمتع بجماهيرية عريضة فى جميع المحافظات، وعودة الجماهير تزيد من المتعة وتمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية لتقديم أداء أفضل.

وناشد الجماهير الالتزام التام والتشجيع الراقى الحضارى لمساعدة الجهات المعنية التى حرصت على اتخاذ هذا القرار المهم، ولضمان استمرار العمل بالقرار ومساعدة فرقهم فى تحقيق نتائج جيدة.

ووجّه الشكر لوزير الشباب والرياضة ووزارة الداخلية ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية، وكل من ساعد فى صدور قرار عودة الجماهير للمدرجات بالسعة الكاملة، مؤكدًا أنه قرار يصب فى مصلحة الرياضة والأندية المصرية التى تشارك فى بطولات قارية مثل الأهلى الذى يستعد لنهائى دورى أبطال إفريقيا، والزمالك الذى يستعد لنهائى الكونفيدرالية.

فيما أكد الحسينى أبوقمر، نائب رئيس نادى المصرى، أن عودة الجماهير للملاعب بكامل طاقتها قرار مهم جدًا، وعودة الجماهير كانت دائمًا على رأس أولويات المسئولين بالدولة الذين يراهنون على وعى الجماهير.

وتابع: «انضباط الجماهير يضمن استمرارهم فى الملاعب والمدرجات، ويتحقق ذلك بالالتزام بالاشتراطات الأمنية وقرارات رابطة الأندية، واستمرار حضور الجماهير المباريات يعنى مساندة الفرق التى يشجعونها وارتقاء الأداء».

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، المشرف العام على الكرة بالنادى، أن قرار عودة الجماهير قرار مهم فى التوقيت الحالى ورسالة للجميع بأن مصر بلد الأمن والأمان.

وأضاف: «عودة الجماهير بالسعة الكاملة للاستادات عامل مؤثر فى مسيرة الفرق المصرية المشاركة فى البطولات القارية، وكذلك لمنتخب مصر المقبل على مباريات غاية فى القوة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم».

وتابع: «قرار عودة الجماهير يرفع من القيمة التسويقية للدورى والبطولات المحلية الأخرى، ويعود بالفائدة على الأندية ومن ثم المنتخبات الوطنية».

ووجّه الشكر لوزير الرياضة ووزارة الداخلية واتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام، ورابطة الأندية، وكل من أسهم فى اتخاذ القرار.

وناشد الجماهير الحفاظ على الممتلكات العامة ومساعدة الجهات التى سعت لعودتهم من جديد للمدرجات لمؤازرة فرقهم بكل احترام ودون الخروج عن النص.