الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز راحة 24 ساعة بعد الفوز على إنبي حفاظًا على صدارة الدوري

بيراميدز
بيراميدز

منح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز اللاعبين راحة سلبية 24 ساعة بعد الانتصار الذي تحقق على حساب انبي بهدف دون مقابل.

وحقق بيراميدز الفوز على مضيفه  نادي إنبي بهدف دون مقابل على استاد بتروسبورت في إطار الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

وواصل بيراميدز بالنقاط الثلاثة صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٨ نقطة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة استعدادا لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم الاثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢١ من بطولة الدوري.

واقتنص بيراميدز فوزًا ثمينًا على إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري الممتاز موسم 2023-2024.

وسجل هدف بيراميدز الوحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب "بتروسبورت" محمد حامد مدافع إنبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز عند 38 نقطة في الصدارة بعدما خاض بيراميدز 17 مباراة، حقق خلالها الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 مباريات وخسر مواجهة واحدة.

وتوقف رصيد إنبي عند 29 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

أحداث المباراة 

بيراميدز بدأ المباراة بقوة،وحصل على ركلة ركنية على يمين مرمى إنبي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أسامة جلال برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد عن المرمى.

في الدقيقة 15 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبيراميدز عن طريق محمد الشيبي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء تحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

كرة عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من جهة اليمين وصلت سهلة لحارس إنبي عبد الرحمن سمير.

تسديدة من أحمد صبيحة لاعب إنبي من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 44 تسديدة قوية من محمد رضا لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء أمسك بها عبد الرحمن سمير حارس إنبي من منتصف مرماه.

محمود عبد العاطي بيراميدز انبى حارس إنبي أحمد صبيحة

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