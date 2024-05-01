بيراميدز يقتنص فوزا ثمينا على إنبي في الدوري

اقتنص فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري الممتاز موسم 2023-2024.

سجل هدف بيراميدز الوحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب "بتروسبورت" محمد حامد مدافع إنبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز عند 38 نقطة في الصدارة بعدما خاض بيراميدز 17 مباراة، حقق خلالها الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 مباريات وخسر مواجهة واحدة.

وتوقف رصيد إنبي عند 29 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

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أحداث المباراة

بيراميدز بدأ المباراة بقوة،وحصل على ركلة ركنية على يمين مرمى إنبي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أسامة جلال برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد عن المرمى.

في الدقيقة 15 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبيراميدز عن طريق محمد الشيبي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء تحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

كرة عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من جهة اليمين وصلت سهلة لحارس إنبي عبد الرحمن سمير.

تسديدة من أحمد صبيحة لاعب إنبي من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 44 تسديدة قوية من محمد رضا لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء أمسك بها عبد الرحمن سمير حارس إنبي من منتصف مرماه.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول، كرة عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من جهة اليمين قابلها محمد حمدي برأسية من منتصف منطقة الجزاء أمسك بها عبد الرحمن سمير حارس إنبي منتصف مرماه.

تسديدة من محمد حمدي لاعب بيراميدز من يسار منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

تسديدة من علي فوزي لاعب بيراميدز من يمين منطقة الجزاء ابعدها مدافع بيراميدز محمد حمدي من على خط المرمى الخالي.

جاء هدف بيراميدز في الدقيقة 63 بعد كرة عرضية من محمد حمدي من جهة اليسار حاول محمد حامد إبعادها من داخل منطقة الجزاء ولكنه أسكنها أسفل يمين مرماه بالخطأ.

تسديدة من إبراهيم عادل لاعب بيراميدز من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

كرة عرضية من علي فوزي لاعب إنبي من جهة اليمين قابلها أحمد جمال برأسية ضعيفة وصلت سهلة للحارس أحمد الشناوي.

تسديدة قوية من محمود عبد العاطي لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء ابعدها حارس إنبي عبد الرحمن سمير من أعلى يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة الأخرة من الوقت بدل من الضائع، انفراد تام بالمرمى من إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على حدود منطقة الــ 6 ياردات ردت من منتصف العارضة.

