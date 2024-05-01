الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. طموح إنبي بالعودة للانتصارات يصطدم برغبة بيراميدز في الحفاظ على القمة

انبي خسر مباراته
انبي خسر مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش

يحل بيراميدز ضيفا على فريق إنبي في السابعة مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع العشرين لمسابقة دوري نايل.

المباراة مهمة للفريقين في ظل رغبة بيراميدز في الاحتفاظ بالصدارة وطموح إنبي في العودة للانتصارات والبقاء في المربع الذهبي.

ويحتل فريق انبي بقيادة سيد ياسين المركز الرابع في جدول دوري نايل برصيد 29 نقطة من 8 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا.

انبي لم يفز في أخر 5 مباريات 

وتراجعت نتائج انبي في الفترة الأخيرة ولم يحقق الفوز في أخر خمس مباريات وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع فاركو والأهلي والداخلية والهزيمة أمام الاتحاد السكندري وطلائع الجيش ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 32 وتأكيد وجوده في المربع الذهبي.

في المقابل يتصدر بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش جدول دوري نايل برصيد 35 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة مع سموحة والأهلي والزمالك من الأسابيع الحادي عشر والخامس عشر والثامن عشر وحقق بيراميدز 10 انتصارات وتعادل 5 مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا.

وجمع بيراميدز 13 نقطة من أخر 5 مباريات بالفوز على الداخلية والجونة والمقاولون والبنك الأهلي والتعادل مع طلائع الجيش ويسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والوصول للنقطة 38 وتأكيد انفراده بالقمة.

قائمة بيراميدز لمباراة انبي

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز اختار22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر ومحمد الشيبي وأحمد فتحي وأحمد توفيق  وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمود مرعي ومحمد حمدي ومهند لاشين وإبراهيم بلاتي توريه ووليد الكرتي ومحمود دونجا ومحمد رضا بوبو ومحمود صابر ويوسف أسامة وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وفيستون ماييلي ودودو الجباس ومروان حمدي.

وشهدت القائمة غياب رمضان صبحي لإيقافه مباراتين بعد طرده في مباراة البنك الأهلي وكريم حافظ والجنوب أفريقي فخري لاكاي لحصول كل منهما على ثلاثة انذارات وأحمد ميهوب حارس المرمى وعلي جبر بسبب الإصابة.

يدير المباراة  إبراهيم محمد ويساعده هشام الدسوقي ومحمد عاطف الزناري ومعهم محمود منصورحكما رابعا ومحمود بسيوني حكم فيديو وصبحي العمراوي مساعد حكم فيديو.

دوري نايل بيراميدز فريق إنبي الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش رمضان صبحى

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