الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة نهضة بركان.. "جوميز" يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لنهائى الكونفيدرالية

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي المقبلة في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح جوميز العديد من الأمور الفنية والخططية للاعبين تتعلق بخطة اللعب الخاصة بالفريق، من أجل تنفيذها خلال التدريبات الجماعية استعداداً للمباراة المقبلة. 

و حرص المدير الفني على منح بعض اللاعبين مهام خاصة تنفذ داخل التدريبات، من أجل تطبيقها في اللقاء المقبل، وشدد جوزيه جوميز على اللاعبين بضرورة تنفيذ كل المطلوب بدقة وتركيز. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي. 

ويقام لقاء العودة في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي بمدينة بركان في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية موسم 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي 

تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بينما تقام مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي يوم الأحد 19 من الشهر ذاته.

وتأهل الزمالك لنهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعدما تخطى عقبة فريق دريمز الغاني بالتعادل بدون أهداف في مباراة الذهاب بالقاهرة والفوز بثلاثية نظيفة في مباراة العودة التي أقيمت في مدينة كوماسي بغانا.

في المقابل وصل نهضة بركان المغربي للنهائي دون أن يلعب في الدور نصف النهائي بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

البرتغالي جوزيه جوزيه جوميز الزمالك نادي الزمالك ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

الأكثر قراءة

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز

دونالد +18.. ممثلة أفلام إباحية تكشف ما دار بينها وبين ترامب (صور)

"الرشوة" تطيح بنائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة: غرامة و5 سنوات سجن

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة