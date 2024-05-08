قبل مواجهة نهضة بركان.. "جوميز" يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لنهائى الكونفيدرالية

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي المقبلة في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح جوميز العديد من الأمور الفنية والخططية للاعبين تتعلق بخطة اللعب الخاصة بالفريق، من أجل تنفيذها خلال التدريبات الجماعية استعداداً للمباراة المقبلة.

و حرص المدير الفني على منح بعض اللاعبين مهام خاصة تنفذ داخل التدريبات، من أجل تطبيقها في اللقاء المقبل، وشدد جوزيه جوميز على اللاعبين بضرورة تنفيذ كل المطلوب بدقة وتركيز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

ويقام لقاء العودة في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي بمدينة بركان في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية موسم 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بينما تقام مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي يوم الأحد 19 من الشهر ذاته.

وتأهل الزمالك لنهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعدما تخطى عقبة فريق دريمز الغاني بالتعادل بدون أهداف في مباراة الذهاب بالقاهرة والفوز بثلاثية نظيفة في مباراة العودة التي أقيمت في مدينة كوماسي بغانا.

في المقابل وصل نهضة بركان المغربي للنهائي دون أن يلعب في الدور نصف النهائي بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري.