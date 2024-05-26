الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هنا جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مودرن فيوتشر ضد المصري في دوري نايل، ومباراة بورتو ضد سبورتنج لشبونة في نهائي كأس البرتغال، بالإضافة إلى مباراة إشبيلية ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة البنك الأهلي ضد الإسماعيلي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

- مباراة طلائع الجيش ضد بلدية المحلة: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD

- مباراة مودرن فيوتشر ضد المصري البورسعيدي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس البرتغال والقنوات الناقلة

- مباراة بورتو ضد سبورتنج لشبونة: في الساعة السابعة والربع مساءً، وتُذاع على قناة   SSC EXTRA 1 HD

 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة خيتافي ضد ريال مايوركا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 

- مباراة سيلتا فيجو ضد فالنسيا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 

- مباراة لاس بالماس ضد ديبورتيفو ألافيس: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة   beIN Sports HD 4

- مباراة إشبيلية ضد برشلونة: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة   beIN Sports HD 1

 

• مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة أتالانتا ضد تورينو: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1

 - مباراة نابولي ضد ليتشي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 2

- مباراة إمبولي ضد روما: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1 

- مباراة فروسينوني ضد أودينيزي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 2

- مباراة هيلاس فيرونا ضد إنتر ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1 

- مباراة لاتسيو ضد ساسولو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 3 

 

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دورى نايل.. المصرى يسعى للعودة للانتصارات على حساب مودرن فيوتشر

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البنك الأهلى يستضيف الإسماعيلى فى مباراة العودة للانتصارات بدورى نايل

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صحوة بلدية المحلة تصطدم برغبة طلائع الجيش فى العودة للانتصارات بالدورى

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عقبتان فى طريق عودة أشرف بن شرقى إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى

 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي 

- مباراة فناربخشة ضد إسطنبول سبور: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة قونيا سبور ضد جالاتا سراي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة بينديك سبور ضد جازينتاب: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة أضنة ديمرسبور ضد إسطنبول باشاك شهير: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة قاسم باشا ضد بشكتاش: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة طرابزون سبور ضد أنقرة جوجو: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة هاتاي سبور ضد تشايكور ريزا سبور: في تمام الساعة السابعة مساءً.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة  

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره الألومنيوم، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر, وتقترب المباراة من التأجيل لارتباط المنتخب بمعسكر الاستعداد لمباراتى بوكينا فاسو وغينيا الاستوائية فى تصفيات المونديال، وعقب العودة من الأجندة الدولية يبتقى الاهلى مع فاركو يوم 14 يونيو القادم فى المباراة المؤجلة من الاسبوع الحادى عشر.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل

يلتقي فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره الاتحاد السكندري، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

 

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، لخوض مواجهة هامة أمام بوركينا فاسو، يوم 6 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو، على أن تُقام مواجهة غينيا بيساو في موعدها يوم 10 من الشهر نفسه.

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