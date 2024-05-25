السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء الناري بين الفريقين اليوم السبت، في المباراة النهائية من المسابقة القارية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 

جاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا كما يلي:-

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط وسط الملعب: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – وسام أبوعلي.

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موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الترجي التونسي، على إستاد "القاهرة الدولي"، في نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري.

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس بتونس، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، قد أعلن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، والتي ضمّت 23 لاعبًا، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم.

خط وسط الملعب: مروان عطية - أكرم توفيق - أليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد - أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر - رضا سليم- حسين الشحات - بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود كهربا و- أنتوني موديست - وسام أبوعلي.

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