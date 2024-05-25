إريك جارسيا يحسم موقفه النهائى بشأن العودة إلى برشلونة

حسم النجم الإسباني إريك جارسيا، مدافع برشلونة والمُعار إلى جيرونا، موقفه النهائي بشأن العودة إلى صفوف الفريق الكتالوني مجددًا بعد انتهاء فترة إعارة.

وكان إريك جارسيا قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2021 في صفقة انتقال حر بالمجان قادمًا من مانشستر سيتي، ومنها انضم إلى جيرونا على سبيل الإعارة، حيث يُشارك أساسيًا وبشكل منتظم خلال الموسم الجاري 2023-2024.

إريك جارسيا يحسم موقفه بشأن العودة إلى برشلونة

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحًا مقتضبًا من إريك جارسيا، قائلًا: "سأعود إلى برشلونة مجددًا بعد نهاية فترة الإعارة".

وأضاف: "سنرى ماذا سيحدث خلال الميركاتو الصيفي المقبل".

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن فريق جيرونا لا يمتلك بند أحقية الشراء، وبالتالي يتوجب على إريك جارسيا العودة إلى فريقه السابق برشلونة.

وكان إريك جارسيا قد رحل عن صفوف برشلونة؛ بسبب عدم مشاركته أساسيًا وبشكل منتظم تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، الذي بات قريبًا من الرحيل عن منصبه بعد نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الإسباني، صاحب الـ23 عامًا، رفقة برشلونة في 30 يونيو 2026.

ماذا قدّم إريك جارسيا مع جيرونا في الموسم الجاري؟

وقدّم إريك جارسيا موسمًا جيدًا مع جيرونا، وساهم في قيادة الفريق نحو التواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، والتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتألق إريك جارسيا مع فريق جيرونا، حيث سجل هدفًا من سباعية الفريق أمام غرناطة، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

وشارك إريك جارسيا في 33 مباراة مع جيرونا في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهم 5 أهداف، بإجمالي 2726 دقيقة.