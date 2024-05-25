هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام اليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة نارية أمام جاره وغريمه مانشستر يونايتد، على إستاد "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة اليونايتد في نهائي كأس إنجلترا

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة اليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: يوشكو جفارديول - كايل ووكر – جون ستونز - ناثان آكي.

خط وسط الملعب: رودري - كيفن دي بروين – ماتيو كوفاسيتش.

في خط الهجوم: برناردو فيرنانديز - فيل فودين - إيرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة اليونايتد في نهائي كأس إنجلترا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تُذاع مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر سيتي يسعى للدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام اليونايتد

وتُعد هذه المباراة هي الثانية على التوالي التي تجمع بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تقابلا في المباراة النهائية بالموسم الماضي، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 2-1 وتتويجه باللقب.

لذلك يأمل فريق مانشستر سيتي في الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، والثامن في تاريخه.

يبنما يرغب فريق مانشستر يونايتد في الثأر من غريمه ومحاولة التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة 13 في تاريخه.