موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم السبت.

موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على إستاد "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تُذاع مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة اليونايتد في نهائي كأس إنجلترا

في حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: يوشكو جفارديول.- مانويل أكانجي - روبن دياش - كايل ووكر.

خط وسط الملعب: رودري - كيفن دي بروينه - برناردو سيفا.

في خط الهجوم: جيريمي دوكو - فيل فودين - إيرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة السيتي في نهائي كأس إنجلترا

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - كارلوس كاسيميرو - ليساندرو مارتينيز - أرون وان بيساكا.

خط وسط الملعب: سفيان أمرابط - سكوت ماكتوميناي - برونو فيرناندريز - كوبي ماينو.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - أماد ديالو.

وتُعد هذه المباراة هي الثانية على التوالي التي تجمع بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تقابلا في المباراة النهائية بالموسم الماضي، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 2-1 وتتويجه باللقب.

لذلك يأمل فريق مانشستر سيتي في الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، والثامن في تاريخه.

يبنما يرغب فريق مانشستر يونايتد في الثأر من غريمه ومحاولة التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة 13 في تاريخه.

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