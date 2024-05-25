السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معلق مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال الإفريقي 2024

على محمد على وعصام
على محمد على وعصام الشوالي

معلق مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال الإفريقي، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، في نهائي المسابقة.

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معلق مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال الإفريقي

يتولى كلًا من "علي محمد علي" و"عصام الشوالي" مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال الإفريقي

تُذاع مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال الإفريقي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 6، بالإضافة إلى مباراة تايم سبورت على التردد الأرضي.

تردد قناة beIN Sports HD 6 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11054.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

 

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تردد قناة تايم سبورت الأرضي

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11449.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال الإفريقي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه الترجي التونسي، في مواجهة نارية جديدة على إستاد "القاهرة الدولي"، في نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري، وذلك اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس بتونس، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويسعى فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، للفوز في مباراة اليوم من أجل حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه.

كذلك يرغب فريق الترجي الرياضي التونسي، بقيادة المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو، في الانتصار أيضًا، وحصد اللقب الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، ليتساوي مع ناديي الزمالك ومازيمبي الكونغولي.

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