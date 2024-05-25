السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليلة التتويج بالثانية عشر.. أرقام وحقائق قياسية منتظرة لـ"الأهلى"

الأهلي
الأهلي

تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلى والترجى الرياضي التونسي، في إياب نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا. 

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب حمادي العقربي في رادس.

ويسعى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر للفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة، للتتويج رسميا باللقب للمرة الـ12 في تاريخ المارد الأحمر، كما أن التعادل السلبي في الوقت الأصلي من اللقاء يذهب بالفريقين إلى ركلات الترجيح مباشرة، لتحديد هوية الفائز بـ"الأميرة السمراء".

الدستور” تستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام والحقائق القياسية المنتظرة في لقاء اليوم..

 

  • يسعى المارد الأحمر للتتويج باللقب القاري رقم 25 والاقتراب من ريال مدريد الذي يحمل 29 لقبا.
  • يطمح كولر بتحقيق رقم مميز حال التتويج بالبطولة بدون هزيمة، حيث سيكون ثاني مدرب يحقق ذلك بعد مانويل جوزيه الذي حققها في بطولة 2005.
  • كولر يسعى للتتويج بالبطولة الإفريقية الثانية على التوالي ليعادل إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.
  • المدرب السويسري يسعى ليكون ثالث مدرب يحقق بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي مرتين بعد جوزيه وموسيماني.
  • رامي ربيعة قائد الفريق يسعى ليعادل رقم وائل جمعة كأكثر اللاعبين تتويجًا بدوري أبطال إفريقيا في 6 مرات.
  • مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ينتظر دخول التاريخ، ليصبح أول حارس في تاريخ البطولة يتوج باللقب دون أن تتلقى شباكه أي أهداف.

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة الترجى

واستقر مارسيل كولر على خوض المباراة بتشكيل مكون من:

مصطفى شوبير فى حراسة المرمى.

محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعة وكريم فؤاد، في خط الدفاع.

أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور، في خط الوسط.

حسين الشحات وبيرسى تاو ووسام أبوعلي، في الهجوم.

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