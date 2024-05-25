السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال افريقيا

تردد القنوات الناقلة
تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي 

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي سؤال يطرحه الملايين من عشاق الساحرة المستديرة خلاال الساعات الماضية وذلك للاستمتاع بمشاهدة مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال افريقيا للموسم الحالي 2023 - 2024 حيث يرغب المارد الأحمر في التتويج بالبطولة وذلك عقب تعادله السلبي مع الترجي خلال مباراة الذهاب في تونس.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي 

يمكن للملايين من جماهير القلعة الحمراء ضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا مباراة الإياب وفقا لإحداثيات التالية:-

قناة بين سبورت 6 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11054.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

قناة بين سبورت 6 

  • القمر الصناعي: سهيل سات.
  • التردد: 11585.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

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وخصصت مجموعة قنوات بين سبورتس القطرية معلق رياضية مصري وأخر تونسي للتعليق الصوتي على مباراة اليوم في نهائي دوري أبطال افريقيا وهم المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي والمعلق المصري على محمد على.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي وذلك وفقا للإحداثيات التالية:-

قناة تايم سبورت الأرضي

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11449.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
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قناة مفتوحة مجانية.. "تايم سبورت" تنقل مباراة الأهلى والترجى على التردد الأرضى

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال افريقيا 

يطلق حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال افريقيا مساء اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 7 مساءا بتوفيت لبييا وفي امام الساعة 6 مساءا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب وفي تمام الساعة 8 مساءا السعودية والأردن وفي تمان الساعة 9 مساءا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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