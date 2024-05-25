السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قناة مفتوحة مجانية.. "تايم سبورت" تنقل مباراة الأهلي والترجي على التردد الأرضي

قناة تايم سبورت
قناة تايم سبورت

تنقل قناة تايم سبورت على التردد الأرضي، مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت في تمام  الساعة 8 مساءً.

وتقدم قناة تايم سبورت ستوديو تحليلي يسبق المباراة، بحضور نخبة من المحللين الرياضيين، بجانب شبكة المراسلين المنتشرة في الملعب، وفي مناطق المشجعين المختلفة.

تردد قناة تايم سبورت

اسم القناة: اون تايم سبورت.
تردد القناة: 11449
القمر الصناعي: النايل سات.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD. 

طريقة استقبال قناة تايم سبورتس البث الأرضي 

الطريقة الأولى:
إذا كانت الشاشة تحتوي على طريقة استقبال البث الرقمي والبث التناظري، يتم اختيار البث الرقمي وبعدها قم بتوصيل سلك الهوائي سواء كان خارجيًا أو داخليًا وبعد ذلك يتم عمل بحث شامل عن القنوات.

الطريقة الثانية: 
في حال وجود جهاز استقبال خاص بالبث الرقمي الأرضي يتم توصيل سلك الهوائي سواء كان خارجيا أو داخليًا بالجهاز بعد توصيله بالشاشة وعمل بحث على القنوات لاستقبالها. 

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز وحصد اللقب الثاني عشر في تاريخه بعدما تعادل بدون أهداف الأسبوع الماضي على ملعب "رادس".

موعد مباراة الأهلى والترجي

من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره فريق الترجي التونسي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، وذلك على استاد القاهرة الدولي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لدعم المارد الأحمر في سعيهم لحصد النجمة الثانية عشرة لهذه البطولة المرموقة.

تأتي هذه المباراة بعد مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب رادس في تونس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب في المباراة التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية في السبت الموافق 25 مايو الجاري.

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