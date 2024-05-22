31.8 مليون إجمالى إيرادات فيلم السرب فى ثلاثة أسابيع

حقق فيلم "السرب" أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت قيمتها 510.346 جنيه، ليرتفع إجمالى ما حققه الفيلم إلى 31.828.449 جنيه فى ثلاثة أسابيع.

ويسرد الفيلم أحداثًا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة"، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية، والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير كضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة (ج).

أبطال فيلم السرب

"السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبدالمغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وينافس الفيلم بين مجموعة من الأفلام الجديدة التي انطلق عرضها في موسم عيد الفطر السينمائي 2024، ومنها فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وهنا الزاهد، وكذلك فيلم عالماشِي من بطولة علي ربيع وآية سماحة.

كما تستقبل دور العرض السينمائية، اليوم الأربعاء، عددًا من الأفلام الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر منها فيلم "بنقدر ظروفك، وتاني تاني".