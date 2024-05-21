"الوطنية للإعلام": اعتماد 12 قارئًا ومبتهلًا جديدًا بالإذاعة المصرية

اعتمدت اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين، عدد أثنى عشر صوتًا جديدًا من القراء والمبتهلين بإذاعة القرآن الكريم للمشاركة في تلاوات الإذاعات الخارجية بمختلف أنواعها والأمسيات والمناسبات الدينية بالإذاعة والتليفزيون.

وأكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتجديد الخطاب الديني ومنح فرص للشباب وتفعيل دورهم لنشر الفكر الوسطي عبر إذاعة القرآن الكريم ليكونوا بمثابة المنبر القوي وتأكيدًا لقوة مصر الناعمة في مواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخًا لقواعد دولة التلاوة.

كما أكد حسين زين أن الوطنية للإعلام تدعم بشكل كبير تلك العناصر المتميزة والشابة وتوفير كل الإمكانات لها للنهوض بالخدمات الإعلامية التي تسهم في التوعية والتنوير ليس على مستوى القراء فحسب، بل يمتد الدعم أيضًا لشباب الأئمة والوعاظ والواعظات وأمناء وأمينات الفتوى.

ومن جانبه أثنى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على هذا الأمر موجهًا التحية والتقدير للهيئة الوطنية للإعلام على هذا التعاون البناء والمثمر والذي يسهم بقوة في نشر الفكر الوسطي ويؤكد ريادة مصر في هذا المجال.

ترقية العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام

وسبق أن أصدر حسين زين

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بترقية ثلاثة عشر ألفًا ومائة واثنين من العاملين بكل القطاعات والمستوفين شروط وضوابط الترقي حتى ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٣ بمختلف الدرجات والمجموعات النوعية الوظيفية للدرجة الوظيفية الأعلى، اعتبارًا من ٢٠٢٣/٧/١، وقد صدر القرار فى ٢٠٢٤/٤/١.

وكان مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، قد وافق على الدراسة المالية التي أعدها القطاع الاقتصادي، وتنفيذها بالتنسيق والمتابعة مع كل القطاعات بالهيئة، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الترقيات، حيث كان رئيس الهيئة يتابع أولًا بأولي الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الترقيات للعاملين، حرصًا على استقرارهم الوظيفي والمالي.