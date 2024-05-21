الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"Watch it" تروج لمسلسل "الوصفة السحرية" قبل عرضه

مسلسل الوصفة السحرية
مسلسل الوصفة السحرية

روجت منصة watch it للمسلسل الدرامي الجديد “الوصفة السحرية” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

وطرحت watch it البوستر الدعائي والرسمي للعمل استعدادا لعرضه مطلع شهر يونيو المقبل. 

وعلقت: “استنوا مسلسل الوصفة السحرية حصريًا على WATCH IT.. يُعرض قبل عرض التلفزيون بـ 24 ساعة ابتداءً من الجمعة  7 يونيو”. 

وتبدأ قناة “dmc” في عرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد  “الوصفة السحرية” حصريًا على شاشتها بداية من السبت الموافق 8 يونيو،ليفتتح المسلسل أولى أعمال موسم الاوف سيزون. 

مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية على dmc

يعرض مسلسل الوصفة السحرية عبر شاشتي. Dmc وdmc drama من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يوم الخميس والجمعة أسبوعيًا

 ويذاع العمل  في تمام الساعة الثامنة مساء أما الإعادة الأولى للمسلسل فستكون الساعة الواحدة صباحًا والإعادة الثانية الساع، 12:30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة الجديدة على شاشة دي إم سى دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء والإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساء.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية 

مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح مكون من 45 حلقة، وتنطلق أولى حلقاته ضمن أعمال الموسم الشتوى على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الرقمية.
مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم. 

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