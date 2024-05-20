مواعيد عرض وإعادة مسلسل "حق عرب" على الحياة

تبدأ شبكة تليفزيون الحياة في عرض أولى حلقات مسلسل “حق عرب” للنجم أحمد العوضي يوم السبت المقبل 25 مايو الجاري، حيث وتقوم قناة الحياة بعرض المسلسل للمرة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في موسم رمضان الماضي عبر شاشة قناة ON.

مواعيد عرض واعادة مسلسل حق عرب على الحياة

ويعرض مسلسل حق عرب عقب انتهاء حلقات مسلسل محارب للنجم حسن الرداد.

يعرض مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي ووفاء عامر ودينا فؤاد علي شاشة قناة الحياة في تمام الساعة التاسعة مساء ويعاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل ويعاد مرة أخرى في الثانية عشر ظهرا في اليوم التالي.

ويتم عرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة الحياة.

قصة مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

تدور قصة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي والذي يجسد شخصية «عرب السيوركي» عن رحلة بحثه عن قاتل والده، ويذهب للعمل في إحدى مصانع الأخشاب التي يمتلكها رياض الخولي خلال الأحداث فيجد نفسه في صراعات وتصادمات مع وليد فواز الذي أصابه بعاهة مستديمة في الماضي وعلى إثرها فقد عينه، وتتصاعد الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة كل من أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وقد لاقى نجاحًا كبيرًا في أيام عرضه.

وكانت وزارة التضامن الإجتماعي قد كرمت عدد من أبطال مسلسل حق عرب مؤخرا على رأسهم النجم دينا فؤاد و المؤلف محمود حمدان و المخرج اسماعيل فاروق.