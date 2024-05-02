الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وزيرة التضامن الاجتماعى تكرم دينا فؤاد عن مسلسل "حق عرب"

دينا فؤاد
دينا فؤاد

كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج النجمة دينا فؤاد، في حفل مؤتمر إعلان نتائج المرصد الإعلامي حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024.

وجاء تكريم النجمة دينا فؤاد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي فى إطار تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في مسلسلات رمضان 2024، وكان لمسلسل "حق عرب"، بطولة أحمد العوضى ودينا فؤاد، حظ في التكريم وذلك بسبب تسليط  الضوء على الإدمان والمخدرات خلال حلقات المسلسل.

وكانت النجمة دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا بمسلسل حق عرب الذى عرض رمضان الماضى، وتصدرت ترند موقع "إكس" تويتر سابقا، مرتين، واحتل هاشتاج "#دينا فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا، وذلك عقب عرض أحداث الحلقة 17 من مسلسل "حق عرب"، كما سبق وتصدرت الترند عقب عرض الحلقة 15 من المسلسل، بهشتاج "#حنان مظلومة حق عرب"، وأحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، واستطاعت دينا فؤاد أن تتفوق على نفسها بأداء مميز، وأكدت على نجوميتها المطلقة وأنها فنانة موهوبة تمتلك مقومات النجومية.

الجدير بالذكر أن مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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