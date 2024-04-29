الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دينا فؤاد بمشاهد الضرب بـ"حق عرب": العوضى كان خايف يكسرلى وشى

دينا فؤاد والعوضي
دينا فؤاد والعوضي

قالت النجمة دينا فؤاد لبرنامج "لمن يهمه الفن" إن مسلسل "حق عرب" من المسلسلات التي كان لها صدى كبير في مصر والوطن العربي، قائلة: "ناس كتير من دول مختلفة وزعلت على اللي حصل لحنان".

وأضافت "فؤاد"، خلال استضافتها ببرنامج "لمن يهمه الفن"، والمُذاع على راديو "نغم إف إم"، أن أجمل ما في مسلسل "حق عرب" أنه قدم رسالة توعوية مؤثرة ضد الإدمان، وهناك الكثير من الشباب تواصلوا مع أرقام مكافحة الإدمان بعد مشاهدة المسلسل، وتفاعلوا مع شخصية أحمد العوضي.

ونوهت أن الفنان أحمد العوضي كان يخشي عليها في المشاهد التي كانت تجمعه بها وخاصة مشاهد "الضرب"، قائلة: "كان بيقول للمخرج خايف أكسر لها وشها".

وأشارت إلى أنه في أحد مشاهد الضرب تسبب في إصابة الأذن، مؤكدة أن الألم كان صعب التحمل، ودائمًا ما كنت أعاني من سماع صفير بالأذن.

دينا فؤاد لمن يهمه الفن نغم اف ام حق عرب الادمان

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