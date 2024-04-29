الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

503 شاحنات.. "حياة كريمة" في صدارة مقدمي الدعم الإغاثي لقطاع غزة

مساعدات حياة كريمة
مساعدات حياة كريمة

بلغت قوافل مساعدات مؤسسة "حياة كريمة" إلى قطاع غزة، حتى الآن، 503 شاحنات، تكلفتها  تجاوزت 530 مليون جنيه.

وبحسب نشرة قناة "دي إم سي"، فإن مؤسسة حياة كريمة على رأس المؤسسات وأولها التي قدمت الدعم الإغاثي للأشقاء في غزة، فور توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم منذ بدء الحرب والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق.

حملات للتبرع بالدم

ومن بين ما تم إدخاله في الشاحنات الخاصة بقوافل حياة كريمة، السلع الغذائية والمياه والملابس، الأدوية والمستلزمات الطبية والبطاطين واحتياجات أخرى، وذلك من خلال تبرعات الشعب المصري للمؤسسة عبر حسابتها البنكية وغيرها من وسائل التبرع المختلفة، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الجمعيات القاعدية والمؤسسات الدولية.

كما أطلقت المؤسسة حملات التبرع بالدم، بمشاركة متطوعي المؤسسة، وتضامن كافة طوائف الشعب المصري الذي أقبل مسرعا بطلب المشاركة معنا فى تقديم المساعدات وحتى عبورها عن طريق معبر رفح البري لدخولها وتوصيل المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة.

جدير بالذكر أن المؤسسة حرصت على عقد ندوات ومحاضرات توعوية بالجامعات المصرية في كافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى استقبال طلبة المدارس بصفة مستمرة، حيث إن المؤسسة تحمل على عاتقها دورها المجتمعي لتوعية الشباب والنشء بالقضية الفلسطينية، فضلًا عن توعية كافة الفئات العمرية بالقضية وأهميتها للأمن القومي المصري.

نشرة dmc الازمة الفلسطينية غزة قطاع غزة حياة كريمه

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