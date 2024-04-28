الأحد 28 أبريل 2024
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صادق سلام لـ"الضفة الأخرى": احتمالية عودة الإرهاب لقلب باريس صعبة جدا

الدكتور صادق سلام
الدكتور صادق سلام

قال الدكتور صادق سلام، أستاذ محاضر بجامعة باريس، إن احتمالية عودة الإرهاب لقلب باريس صعبة جدًا في ظل الوقت الراهن، مشيرًا أن عملية 2015 قام بها شباب تحولوا من الإجرام إلى الإرهاب.

وأضاف "سلام"، خلال مداخلة لبرنامج "الضفة الأخرى"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قليل من يعتقد أن الأذى يأتي من الفلسطينيين.

ونوّه، أن عبارة الإسلام السياسي تحتاج لمجلدات لتوضيحها، مؤكدًا أن مسلمو فرنسا وأوروبا يمارسون السياسة في كل الأحزاب السياسية في القارة الأوروبية.

وتابع، أن فرنسا تسعى بكل جهد في التصدي لكل الجماعات الإرهابية، لمنع أي عمليات إرهابية تهدد فرنسا والدول الأوروبية أجمع، خاصة بعد الحرب الروسية الاوكرانية.

صادق سلام الإرهاب الضفة الأخرى باريس القاهرة الإخبارية

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