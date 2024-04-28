الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: مظاهرات إسرائيل إذا وصلت إلى العصيان المدنى ستدفع لإسقاط نتنياهو

مظاهرات إسرائيل
مظاهرات إسرائيل

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحسد على مقدرته على تحمل كل هذا الضغط في القاعدة الشعبية والحكومة والحراك الخارجي الذي تشهده تحديدا الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض العواصم الغربية، ورغم كل ذلك لا زال متمسكا بمقعده وإدارة الملف وكأنه لا توجد أي تشويش عليه.

ولفت "الرقب"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن عدم نجاح المظاهرات الشعبية في إسرائيل حتى الآن لأنها لم تصل إلى درجة العصيان المدني، فإن حدث فسيكون هناك شلل في الحياة بدولة الاحتلال بشكل كامل، وقد يحدث اشتباك مع الشرطة، ولا زالت الدولة العميقة لا تريد الوصول لهذه الأمور، كما أن المظاهرات محدودة ولم تصل للعدد الذي كان قبل أحداث 7 أكتوبر حيث وصلت حينها إلى نصف مليون مشارك ولم تؤثر على "نتنياهو".

وأشار إلى نتنياهو يراوغ بشكل كبير، ويقول إنه جاء منتخبا ولن يغادر هذا المقعد إلا منتخبا، ومن المعروف أن فترة حكمه تنتهي بشكل طبيعي في نوفمبر 2026 وبالتالي هو يراوغ بهذا الاتجاه، واستمرار الحرب بالنسبة له طوق نجاة بشكل أساسي.

استاذ علوم سياسية نتنياهو إسرائيل مظاهرات اسرائيل القاهرة الإخبارية

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