الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف سبب رفض ضباط الاحتياط الالتحاق بالجيش الإسرائيلى

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنها لست المرة الأولي التي يرفض ضباط الاحتياط الانصياع لأومر التجهيز لعملية رفح الفلسطينية.

وأشارت “أبو شمسية” إلى أن السبب وراء رفض ضباط الاحتياط الانضمام لفرق الجيش، يرجع إلى طول مدة الحرب، وعدم تحقيق أي أهداف من القتال في قطاع غزة.

ونوهت بأن قائد فرقة "المظليين" والذين رفضوا الالتحاق مجددًا بالجيش، قال إن هذا الرفض لن يؤثر على سير الجيش، ولن يؤثر على قرار العملية العسكرية في رفح.

وأضافت أن الشارع الإسرائيلي يعيش حالة من الغليان، بسبب عرقلة بنيامين نتنياهو كل صفقات تبادل المحتجزين، الأمر الذي يزيد من حالة الانقسام في حكومة بنيامين نتنياهو، وعدم تماسك المنظومة العسكرية في إسرائيل.

مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية الإسرائيلي دانا أبو شمسية المظليين نتنياهو

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلى: انتهاء الاتصال الهاتفى بين بايدن ونتنياهو

القاهرة الإخبارية: متظاهرون يحتجون قرب منزل نتنياهو لمطالبته بالتنحى

إعلام أمريكى: اعتقال المرشحة الرئاسية لحزب "الخضر" بسبب تظاهرات الدعم لغزة بواشنطن

مصدر رفيع المستوى: زيادة المساعدات المقدمة إلى غزة اعتبارًا من الأسبوع المقبل

البحرية البريطانية: حادث على بعد 177 ميلا بحريا جنوب شرق نشطون فى اليمن

أيمن الرقب: شعبية بنيامين نتنياهو قلت بشكل كبير وهو يعلم بذلك

جيش الاحتلال: حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة سيرتفع في الأيام المقبلة

السارى: الولايات المتحدة تعيش حالة من الاضطرابات على المستوى الاقتصادى

الأكثر قراءة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. مبادرة لخفض أسعار المكرونة 30% بعد تراجع الدقيق

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

عاجل.. مسئول فى حماس: "لا قضايا كبيرة" فى ملاحظات الحركة على مقترح الهدنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم

بيرنى ساندرز: غالبية الشعب الأمريكى متقزز من أفعال آلة نتنياهو الحربية فى غزة

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟