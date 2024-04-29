الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس البوسنة والهرسك: نرغب في توسيع العلاقات مع مصر بالمجالات الاقتصادية

رئيس البوسنة والهرسك
رئيس البوسنة والهرسك

قال دينيس بيتشيروفيتش رئيس البوسنة والهرسك، إن مصر تمثل دولة رائدة في العالم العربي والشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط.

وأضاف رئيس البوسنة والهرسك، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نرغب في توسيع العلاقات مع مصر بالمجالات الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري.

وأكد رئيس البوسنة والهرسك، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رغبة دولته في إحلال السلام بقطاع غزة ووقف الحرب وحماية المدنيين.

رئيس البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك العلاقات مع مصر القاهرة الإخبارية السيسي

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