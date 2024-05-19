أسماء جلال تبدأ تصوير فيلم "شمس الزناتى"

بدأت الفنانة أسماء جلال تصوير دورها في الفيلم السينمائي الجديد "شمس الزناتي"، الذي يجمعها للمرة الثانية بالفنان محمد إمام بعد فيلم "اللعب مع العيال" والمقرر طرحه في موسم عيد الأضحى.

وكان النجم محمد إمام وأبطال فيلم "شمس الزناتي" قد استأنفوا تصوير مشاهد الفيلم أمس الأول بصحراء الفيوم تحت قيادة المخرج عمرو سلامة، وهو العمل الذي قطع شوطًا كبيرًا في تصويره خلال الفترة الماضية، ولكن توقف التصوير لانشغال محمد إمام بتصوير المسلسل الرمضاني "كوبرا"، والذي عرض في موسم رمضان الماضي.

وحددت الشركة المنتجة لفيلم شمس الزناتي موسم صيف 2024 موعدا مبدئيا لعرض الفيلم.

وكان محمد إمام بدأ تصوير أول مشاهد الفيلم في شهر ديسمبر الماضي داخل اللوكيشن المخصص للعمل بمحافظة الفيوم، بقيادة المخرج عمرو سلامة.

فيلم شمس الزناتي

"شمس الزناتي" مقتبس عن الفيلم الأمريكي العظماء السبعة لجون سترجس، الذي قُدم عام 1960، والأخير مقتبس بدوره من الفيلم الياباني السموراي السبعة، الذي أنتج عام 1954، وتم تصوير معظم أحداث الفيلم بمدينة البدرشين، جنوب الجيزة، وهو المكان الذي وقع اختيار المخرج سمير سيف عليه، تدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ تتعرض واحة في الصحراء الغربية لهجوم من مجموعة مسلحين، بقيادة المارشال برعي، الذي جسد دوره الفنان محمود حميدة، ويسافر الشيخ عتمان شيخ القبيلة إلى القاهرة لشراء الأسلحة اللازمة.

أبطال فيلم شمس الزناتي

يشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي 2، إلى جانب محمد إمام، مجموعة من الفنانين، منهم، أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، طه دسوقي، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.

"شمس الزناتي" مأخوذ في الأصل من فيلم عالمي بعنوان "العظماء السبعة"، وجرى إنتاج أكثر من نسخة منه حول العالم، منها نسخة أمريكية قديمة عام 1960 وأخرى في 2016.