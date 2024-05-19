"السرب" فى الصدارة.. قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر المصرى أمس السبت

حققت أفلام دور العرض السينمائي في مصر مجتمعة إجمالي إيرادات أمس السبت بلغت قيمتها 1.421.979 جنيه.

واستحوذ فيلم السرب على نصيب الأسد من إجمالى إيرادات أفلام شباك التذاكر المصري.

قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر المصرى أمس

حقق فيلم “السرب” إيرادات أمس السبت فى دور السينما بلغت قيمتها 721.848 جنيه، يتصدر الفيلم قائمة الأفلام المعروضة محتلا المركز الأول وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته أحمد السقا ومصطفى فهمى وكريم فهمى وآسر ياسين وشريف منير، وتأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.



وجاء فى المركز الثانى فيلم “شقو” الذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 340.821 جنيه.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما، بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن إكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.



أما فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، فجاء فى المركز الثالث، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 319.262 جنيه.



وتذيل القائمة فيلم “عالماشى” لعلي ربيع الذى حقق إيرادات أمس السبت بلغت قيمتها 40.048 جنيه.

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا والعمل من تاليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

وتستقبل دور العرض السينمائي خلال أيام فيلم “بنقدر ظروفك” لأحمد الفيشاوي

قصة الفيلم تدور حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالثمن والربع كيلو، وحين يقرران الخروج في مشوار يدفعان 2 جنيه مقابل رشة البرفان، وتشتري بناتها كريمات التجميل بملعقة الآيس كريم، فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.