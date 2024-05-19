31 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم "السرب"

جمع فيلم السرب من بطولة النجم أحمد السقا إيرادات، أمس السبت، في دور السينما بلغت قيمتها 712 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيرادات ما حققه الفيلم بعد 18 يوم عرض 31 مليون جنيه.

وتصدر فيلم "السرب" المشهد السينمائي خلال الفترة الماضية، واعتلى المركز الأول في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري متفوقًا على كافة الأفلام المعروضة.

أحداث فيلم السرب

الفيلم يسرد أحداثًا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة"، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

شخصية السقا فى فيلم السرب

يقدم أحمد السقا خلال أحداث السرب شخصية على المصري، الذي يتعاون مع الجماعات المسلحة ويهرب البترول خارج ليبيا من أجل الحصول على الأموال، ومع تتابع الأحداث يدخل في العديد من الصراعات معهم.

نجوم دواعش العمل

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، فيما يجسد الفنان محمد ممدوح دور قائد التنظيم الإرهابي في مدينة درنة، أما نيللي كريم تلعب دور سيدة تُدعى هند، وهي زوجة أمير داعش، الذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح، والتي تكون لها يد في التخطيط لعدد من العمليات الإرهابية التي ينفذها التنظيم،وتجسد صبا مبارك خلال أحداث "السرب" دور "خديجة"، سيدة ليبية تتزوج من أحد قيادات "داعش".

أبطال عملية السرب

يشارك عدد من النجوم في دور طياري السرب الذي نفذ المهمة العاجلة في عمق الأراضي الليبية لضرب عدة مواقع لداعش في مدينة درنة الليبية، وهم آسر ياسين الذي يقدم دور مقدم طيار هشام جلال، وكذلك الفنان كريم فهمي يقدم دور مقدم طيار رفاعي، والفنان أحمد حاتم يقدم دور مقدم طيار مهتدي الشاذلي، والفنان محمود عبدالمغني في دور العقيد جمال صقر قائد السرب، والفنان شريف منير الذي يقدم دور قائد القوات الجوية شريف المصري الذي يعطي تعليماته مباشرة للسرب لتنفيذ المهمة التي أمر بها الرئيس.

أبطال فيلم السرب

"السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وغيرهم، ومن إنتاج شركة سينرجي.